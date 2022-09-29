Систему оповіщення населення від ДСНС запустять 1 грудня

Система екстренного оповіщення населення через смартфони почне працювати із грудня 2022 року.

Про це повідомив заступник глави ДСНС Роман Примуш, передає Укрінформ.

За його словами, після закінчення тестування обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях. Ідеться про термінову евакуацію, небезпечні погодні умови, можливий викид радіації або інших хімічних елементів.

Разом із повідомленнями надходитимуть інструкції щодо подальших дій.

Після завершення військового стану екстрені сповіщення надсилатимуть обласні держадміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також, у разі потреби, є можливість надсилати такі сповіщення централізовано по всій Україні.