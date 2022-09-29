Систему оповіщення населення від ДСНС запустять 1 грудня

Система екстренного оповіщення населення через смартфони почне працювати із грудня 2022 року.
Про це повідомив заступник глави ДСНС Роман Примуш, передає Укрінформ.
За його словами, після закінчення тестування обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях. Ідеться про термінову евакуацію, небезпечні погодні умови, можливий викид радіації або інших хімічних елементів.
Разом із повідомленнями надходитимуть інструкції щодо подальших дій.
Після завершення військового стану екстрені сповіщення надсилатимуть обласні держадміністрації, у складі яких будуть фахівці цієї системи. Також, у разі потреби, є можливість надсилати такі сповіщення централізовано по всій Україні.
- Повідомлення через систему Cell Broadcast надходитимуть абонентам, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного звʼязку. Звуковий сигнал повідомлення звучатиме навіть тоді, коли звук на телефоні вимкнений.