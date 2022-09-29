NYT: У штаб-квартирі НАТО збиралися представники 40 країн, щоб обговорити виготовлення зброї для України

У Брюсселі відбулася зустріч представників близько 40 країн, метою якої було обговорити шляхи інтенсифікації постачань зброї до України.

Про це пише The New York Times.

Зустріч відбулася у штаб-квартирі НАТО. Її учасниками стали представники оборонних відомств, які відповідають за закупівлі зброї. Високопоставлений чиновник альянсу розповів виданню, що учасники зустрічі обговорили прогалини в постачанні озброєння та те, як координувати його виробництво, щоб швидко ліквідувати нестачу.

За словами джерел видання, головним пріоритетом для обговорень було збільшення боєприпасів для гаубиць і реактивної артилерії. Деякі компоненти, які потрібні для зброї, застаріли, а дефіцит мікроелектроніки та інших запчастин спричинив затримки виробництва в Сполучених Штатах. Тому США намагаються розвʼязати ці проблеми, і Пентагон готовий розглянути рішення від інших країн.