Естонія офіційно заборонила імпортувати російський газ

Уряд Естонії ухвалив постанову про заборону імпорту та купівлі природного газу з росії. Рішення набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Про це повідомило видання Postimees.

Заборона діятиме також і на надання послуг, повʼязаних із транзитом, на імпорт природного газу та купівлю з метою транзиту чи закачування у мережі розподілу.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що ще у квітні в уряді Естонії домовилися припинити імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року та компенсувати ці постачання завдяки орендованому СПГ-терміналу. Тепер це рішення закріплене офіційно.

Побутових споживачів це не торкнеться, оскільки з квітня 2022 року природний газ з рф до Естонії майже не постачався. Рішення вплине насамперед на газові підприємства Естонії, які мають ліцензії на імпорт російського газу.