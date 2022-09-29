СБУ затримала колаборанта, який «керував» селищем Димер на Київщині під час окупації

Служба безпеки України затримала колаборанта, який був «заступником голови Димерської селищної ради» під час тимчасової окупації Київщини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, затриманий — місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з росіянами на посаді «заступника голови Димерської селищної ради» і «директора комбінату комунальних підприємств».

Цей чоловік забезпечував пальним військову техніку окупантів, налагодив поставки газу, електроенергії та продуктів до баз росіян.

Служба безпеки України

Крім цього, колаборант брав участь у допитах полонених українців, зокрема представників Товариства Червоного Хреста України. Злочинець мав російського куратора з позивним «отєц Кіріл».

Після звільнення Димеру він переховувався в інших регіонах України, але працівники СБУ знайшли його та затримали. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його триматимуть під вартою.