Spiegel: Українські спецслужби отримали понад сотню звітів від німецької розвідки

Федеральна розвідувальна служба Німеччини регулярно надає Україні секретну інформацію.

Про це пише Spiegel.

За інформацією видання Die Zeit, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) з початку літа в рамках секретної операції надає Україні інформацію із зони бойових дій. Українські спецслужби вже отримали понад сотню звітів, що містили супутникові зображення та інформацію про російські позиції, яку перехопили німецькі розвідники.

Джерела Spiegel у колах безпеки підтвердили співпрацю між BND і українськими спецслужбами, про яку писала Die Zeit. Відомо, що у квітні до Києва привезли спеціальний технічний матеріал для безпечної передачі даних.

У німецькому уряді наголошують, що передана інформація «не підходить» для українських атак на російські війська. Зображення російських позицій чи деталі складів боєприпасів на окупованих росією територіях мають допомогти українцям аналізувати ситуацію.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини перевірила законність надання розвідувальної допомоги й отримала юридичний висновок про допустимість передачі такої інформації Україні.

Військові використовують термін «цілевказівка» для опису підготовки до атак на військові цілі. У звіті BND засвідчили, що передача інформації Україні не зробить Німеччину стороною у війні. Канцлер Олаф Шольц хоче уникнути цього будь-якою ціною.

У Берліні також наголошують, що висновки розвідки «безпосередньо» не використовуються для планування атак ЗСУ. BND передають лише дані з України, інформацію про військові обʼєкти на території росії не розголошують.