Британська розвідка: Із росії втекло більше людей, аніж було у військах рф у лютому

За тиждень від мобілізації в рф втекло вже більше людей, аніж росія мала у своїх військах у лютому — на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться в щоденному зведенні британської розвідки.

«За сім днів після того, як президент путін оголосив «часткову мобілізацію», спостерігається доволі масовий виїзд із країни росіян, які хочуть уникнути призову. Точні цифри невідомі, але це, найімовірніше, уже більше за загальну чисельність військ, які рф розгорнула для вторгнення в лютому 2022 року», — зазначають у звіті.

Також у британській розвідці відзначили, що втікають здебільшого заможні й освічені люди.

«Якщо додати це до фактору тих резервістів, яких все ж мобілізують, внутрішній економічний вплив меншої доступності трудового ресурсу та прискорення «відтоку мізків», імовірно, ставатиме дедалі значнішим», — зазначили британці.