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Генштаб: У війні проти України росія втратила 430 військових і 13 танків за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 29 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 58 580 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 325 танків;
  • 4 909 бойових броньованих машин;
  • 1 385 артилерійських систем;
  • 331 реактивна система залпового вогню;
  • 175 засобів протиповітряної оборони;
  • 262 літаки;
  • 224 гелікоптери;
  • 3 751 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 995 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 131 одиниця спеціальної техніки;
  • 246 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.