Представник президента у Криму: На півострові окупанти роздали приблизно 1,5 тисячі повісток про мобілізацію

У окупованому Криму росіяни роздали щонайменше 1,5 тисячі повісток про мобілізацію, яку оголосив володимир путін.

Про це представник президента в АР Крим Таміла Ташева розповіла в YouTube-проєкті «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО», відео якого вийде незабаром.

«Яка в підсумку була кількість таких повісток, ми не знаємо, але спостерігаємо, що, за твердженням окупаційної адміністрації Кримського півострова, вони, за їх словами, хотіли мобілізувати 3—3,5 тис. осіб з території півострова», — пояснила вона.

Ташева розповіла, що протягом 21—25 вересня активно такі повістки роздавали українським громадянам. При цьому, величезну кількість отримують саме кримські татари, тобто, за її словами, існує певна вибірковість.

На питання, де знаходяться українські громадяни, які отримали повістки в Криму, Ташева відповіла, що на цей час точної інформації немає. «З того, що нам відомо, в тому числі, від окупаційних адміністрацій, які це комунікують, то на цей час люди знаходяться в учбових центрах і поки що не були відправлені на територію материкової частини України», — зазначила вона.

Також велика кількість кримських татар почала виїжджати з Криму, навіть отримавши повістки. «Є десятки, а то й більше звернень від наших громадян, які виїжджають з території півострова і отримували ці так звані документи. Ми дізналися про цю інформацію, спілкуючись з людьми, коли на Керченському посту проводилися перевірки, то в людей запитували, чи вони отримували повістки, то частіше за все люди говорили що ні, і далі їх пропускали спокійно, а коли людина говорила, що отримала повістку, то її розвертали назад. Тому люди просто не надавали інформацію, що їм вручили повістку, і виїжджали з Криму через територію рф на територію третіх країн», — розповіла представник президента.

Ташева підкреслила, що українська влада рекомендує жителям півострова не зʼявлятися у військкомат, оскільки в такому разі їм, згідно з окупаційним законодавством, загрожуватиме лише адмінвідповідальність.