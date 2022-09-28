У Запорізькій області утворили три військові адміністрації

Президент Володимир Зеленський утворив три військові адміністрації у Запорізькій області.

Відповідний указ він підписав сьогодні, 28 вересня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Указом № 673 глава держави утворив військові адміністрації у тимчасово окупованому Бердянському районі, а саме в селищі Андріївка та селах Андрівка і Берестове.

При цьому Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОДА заснувати ці ВА. Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.