Німеччина готує для передачі ЗСУ мостові системи та 90 платформ для перевезення озброєння

Німеччина приготувала до передачі Україні 10 мостоукладальних системи і машини.

Про це йдеться в оновленому переліку озброєння для України, який публікується на сайті німецького уряду.

До відправлення ЗСУ готується 10 мостових систем, три середніх системи і 90 великовантажних причепів (платформи для перевезення важких озброєнь). Щодо мостових систем, йдеться про переправочні мости, які використовуються для перекидання військ і техніки через річки.

Німеччина раніше повідомила про постачання українській армії 16 мостоукладальників Biber.