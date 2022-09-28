Для кримчан, які намагаються сховатися від російської мобілізації, відкрили гарячу лінію

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя відкрила гарячу лінію для кримчан, які намагаються уникнути мобілізації в росії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Якщо ви отримали повістку з військкомату, вас примусово мобілізували або у вас є відомості про інших примусово мобілізованих осіб, надсилайте інформацію до прокуратури автономії», — йдеться в повідомленні.

Прокуратура запустила гарячу лінію +38 (096) 700 16 00, а також у месенджерах Telegram, Viber, WhatsАpp і Signal. Також інформацію можна надіслати на пошту: [email protected] і [email protected]

Прокуратура закликає жителів півострова в будь-який спосіб залишити територію Криму та ухилитися від отримання повісток. При примусовій мобілізації людей закликають саботувати накази та за найменшої нагоди здаватися в полон Збройним силам України.

Якщо кримчанин добровільно приєднається до окупантів і візьме участь у війні проти України, його дії будуть кваліфіковані як «злочин проти основ національної безпеки» України.