Франція відправить в Україну понад тисячу тонн гуманітарної допомоги

Франція відправить понад тисячу тонн гуманітарних вантажів до України через порт Констанца в Румунії.

Про це повідомляють у Міністерстві Європи та закордонних справ країни.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна 28 вересня вирушить до Марселю, щоб взяти участь у запуску операції «Човен для України».

Що увійде до переліку допомоги:

цивільна безпека: 15 пожежно-рятувальних автомобілів, з них пʼять вживаних і 10 нових; вісім напівжорстких моторних човнів; 19 тонн техніки (рятувального, очисного та захисного спорядження);

медична допомога: 25 тонн екстрених і реанімаційних препаратів, а також медичний автомобіль, оснащений мобільним радіологічним апаратом;

продовольча допомога: 60 ​​тисяч продовольчих пайків (дворазове харчування), 48 тонн готових страв, 13 тонн молока;

аварійно-відновлювальне обладнання: пʼять генераторів, будівельні матеріали та брезент.

Франція також надішле понад 200 метрів аварійних мостів для реабілітації цивільної інфраструктури України: три збірні мости та три модульні металеві мости (один з них транспортуватимуть із Франції автівкою).