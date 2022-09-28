РосЗМІ: Процедура анексії українських територій може тривати 12 днів

Процедура анексії українських територій росією може тривати 12 днів.

Про це пише Meduza.

Після завершення «референдумів» про приєднання до росії» путін має визнати «незалежність» окупованих Запорізької та Херсонської областей, як це було 21 лютого з окупованими Донецькою і Луганською областями.

Потім рф хоче укласти «міжнародні договори» з окупаційними адміністраціями, які путін планує передати на ратифікацію до парламенту разом із законопроєктами про прийняття «нових субʼєктів».

Напередодні речниця верхньої палати валентина матвієнко заявила, що питання входження до складу рф українських територій хочуть розглянути 4 жовтня.