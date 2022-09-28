На Донеччині росіяни обстріляли школу, де в укритті ховалися цивільні

Російські окупанти вранці вдарили по Миколаївці на Донеччині. Ракета С-300 влучила у школу, де в укритті ховалися цивільні.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Обстріл (попередньо, ракетою С-300) стався близько пʼятої ранку, на той час в укритті перебували 12 людей, серед яких були двоє дітей та людина з інвалідністю. Окупанти цілили в будівлю школи», — розповів він.

Через потужний удар стіни школи не витримали, але саме укриття залишилося неушкодженим. Люди, які перебували в укритті, вціліли.

Наразі влада намагається знайти працівника школи, який під час удару мав бути у приміщенні.