США готують Україні новий військовий пакет допомоги на $1,1 мільярда. Він включатиме HIMARS

США готують новий пакет військової допомоги для України на суму $1,1 мільярда.
Про це пише Reuters із посиланням на офіційних осіб США.
Пакет оголосять найближчим часом. Він включатиме реактивні ракетні системи HIMARS, супутні боєприпаси, системи боротьби з безпілотниками, радіолокаційні системи, запасні частини та технічну підтримку.
Очікується, що озброєння закуповуватимуть у виробників, а не братимуть із запасів армії США.
Крім того, Вашингтон готує нові санкції проти росії, які будуть реакцією США на результати псевдореферендумів.
- Напередодні голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має право використовувати американську зброю для ударів по росіянах на українських окупованих територіях. Проведені росією «референдуми» нічого не змінюють.