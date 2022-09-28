США готують Україні новий військовий пакет допомоги на $1,1 мільярда. Він включатиме HIMARS

США готують новий пакет військової допомоги для України на суму $1,1 мільярда.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційних осіб США.

Пакет оголосять найближчим часом. Він включатиме реактивні ракетні системи HIMARS, супутні боєприпаси, системи боротьби з безпілотниками, радіолокаційні системи, запасні частини та технічну підтримку.

Очікується, що озброєння закуповуватимуть у виробників, а не братимуть із запасів армії США.

Крім того, Вашингтон готує нові санкції проти росії, які будуть реакцією США на результати псевдореферендумів.