CNN: Білий дім просить Конгрес виділити Україні $35 мільйонів на ядерну безпеку

Адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес додатково виділити Україні 35 мільйонів на ядерну безпеку. Ця допомога має бути надана в рамках короткострокового фінансування.

Про це пише CNN.

Кошти мають бути виділені Національному управлінню ядерної безпеки США «на загальні зусилля США з підтримки ядерної готовності України, зокрема на закупівлю та обслуговування додаткових датчиків, оцінку та аналіз даних, а також на забезпечення Національної гвардії України засобами захисту на атомних електростанціях».

У Байдена причиною такого прохання називають тривожну ситуацію на Запорізькій АЕС. Обстріли обʼєкта й території навколо нього пошкодили інфраструктуру та лінії електропередач.

Ці кошти увійдуть у загальний пакет допомоги на понад $12 мільярдів, про які Білий дім просить Конгрес на наступний рік. Це документ мають ухвалити до 30 вересня.