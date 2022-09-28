CNN: Білий дім просить Конгрес виділити Україні $35 мільйонів на ядерну безпеку

Адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес додатково виділити Україні 35 мільйонів на ядерну безпеку. Ця допомога має бути надана в рамках короткострокового фінансування.
Про це пише CNN.
Кошти мають бути виділені Національному управлінню ядерної безпеки США «на загальні зусилля США з підтримки ядерної готовності України, зокрема на закупівлю та обслуговування додаткових датчиків, оцінку та аналіз даних, а також на забезпечення Національної гвардії України засобами захисту на атомних електростанціях».
У Байдена причиною такого прохання називають тривожну ситуацію на Запорізькій АЕС. Обстріли обʼєкта й території навколо нього пошкодили інфраструктуру та лінії електропередач.
Ці кошти увійдуть у загальний пакет допомоги на понад $12 мільярдів, про які Білий дім просить Конгрес на наступний рік. Це документ мають ухвалити до 30 вересня.
- 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.