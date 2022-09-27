Російського військового заочно засудили до 9 років за злочинні накази під час окупації села на Київщині

Суд у Київській області заочно засудив російського військового до 9 років відбування покарання за те, що той наказував грабувати мирних мешканців та руйнувати їхні оселі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

До увʼязнення засудили лейтенанта — заступника командира роти з озброєння однієї з військових частин збройних сил рф.

Засуджений брав участь в окупації села Лукʼянівка Броварського району Київської області. Упродовж березня цього року він віддавав накази військовослужбовцям збройних сил рф проникати до помешкань мирних мешканців та грабувати їх. Виконуючи накази лейтенанта, окупанти пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль. Злочинця визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни.