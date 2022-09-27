ООН: В Україні внаслідок вторгнення росії загинули 5 996 цивільних

За оновленими даними Моніторингової місії ООН з прав людини, в Україні станом на 27 вересня внаслідок агресії рф загинули 5 996 цивільних, з них 382 дитини.

Про це розповіла голова місії в Україні Матільда Богнер, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні ми задокументували, що 5 996 осіб загинули, а 8 848 дістали поранень. Серед загиблих 382 дитини. Ці цифри відображають підтверджені окремі інциденти, а фактичні цифри є значно вищими», — повідомила Богнер.

Також вона заявила, що місія зафіксувала пошкодження чи руйнування 252 медичних закладів ы 415 навчальних закладів, проте реальні цифри набагато вищі, як і кількість жертв серед цивільних.

Крім того, Управління верховного комісара ООН з прав людини збільшило свою присутність в Україні та розгорнуло роботу в шести локаціях. У Києві буде відкрито офіс спецпредставниці генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів для розслідування сексуальних злочинів російських військових.