На Харківщині ЗСУ деокупували 454 населені пункти

У Харківській області Сили оборони України звільнили від ворога та зачистили 454 населені пункти.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

У Балаклії вже відновили електропостачання для 77% мешканців міста, після завершення робіт електрики продовжать роботу в Ізюмі.

Також зараз функціонують приміські поїзди сполученням Харків — Балаклія — Харків, Харків — Дергачі — Харків і Харків — Чугуїв — Харків.