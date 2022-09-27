На Харківщині ЗСУ деокупували 454 населені пункти

У Харківській області Сили оборони України звільнили від ворога та зачистили 454 населені пункти.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
У Балаклії вже відновили електропостачання для 77% мешканців міста, після завершення робіт електрики продовжать роботу в Ізюмі.
Також зараз функціонують приміські поїзди сполученням Харків — Балаклія — Харків, Харків — Дергачі — Харків і Харків — Чугуїв — Харків.
- ЗСУ звільнили від російських окупантів селище Купʼянськ-Вузловий Харківської області на лівому березі річки Оскіл, у якому розташований великий залізничний вузол.