Turkish Airlines скасувала рейси в Мінськ і до трьох міст росії до кінця року

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала рейси до Мінська і російських Сочі, Ростова та Єкатеринбурга до 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

Причини такого рішення не пояснюють. Як зазначили в авіакомпанії, пасажири, які купили квитки на вказані рейси, зможуть або вибрати інший маршрут, або повернути свої гроші.

Раніше міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) поставила росії «червоний прапорець» на сторінці аудиту безпеки польотів у 187 країнах світу. До цього такі позначки мали лише Бутан та Еритрея. ICAO знизила оцінку ефективності реалізації стандартів «льотної придатності» у росії до 77,4%