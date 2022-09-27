У Донецькій області за минулу добу російські обстріли вбили двох людей

Найбільш активно цієї ночі росіяни обстрілювали ділянки фронту в Бахмутському та Покровському районах Донеччини. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

У Бахмутському районі під ворожим вогнем опинилися Бахмутська, Торецька і Світлодарська громади. У Бахмуті та Хромовому двоє людей загинули, четверо отримали поранення. Обстріл пошкодив два приватні та два багатоквартирні будинки.

Увечері 26 вересня під обстріл потрапив Торецьк. Люди не постраждали, однак у місті частково відсутнє електропостачання. У Світлодарській громаді всю ніч тривали атаки на Одрадівку та станцію «Майорськ» — жертв не було.

Обстріли в Марʼїнській та Авдіївській громадах пошкодили два приватні будинки у Красногорівці й адмінбудівлю в Максимільянівці — без постраждалих. В Авдіївці ніч минула спокійно, але зранку росіяни обстріляли місто з артилерії. Наслідки наразі встановлюють.

Павло Кириленко показав фото після обстрілів.