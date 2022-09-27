Генштаб: У війні проти України росія втратила вбитими 550 своїх військових за добу

Станом на 27 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 57 750 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 306 танків;
- 4 881 бойова броньована машина;
- 1 378 артилерійських систем;
- 331 реактивна система залпового вогню;
- 175 засобів протиповітряної оборони;
- 261 літак;
- 224 гелікоптери;
- 3 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 977 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 131 одиниця спеціальної техніки;
- 241 крилата ракета.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.