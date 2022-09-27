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Генштаб: У війні проти України росія втратила вбитими 550 своїх військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 27 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 57 750 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 306 танків;
  • 4 881 бойова броньована машина;
  • 1 378 артилерійських систем;
  • 331 реактивна система залпового вогню;
  • 175 засобів протиповітряної оборони;
  • 261 літак;
  • 224 гелікоптери;
  • 3 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 977 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 131 одиниця спеціальної техніки;
  • 241 крилата ракета.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.