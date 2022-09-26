Bloomberg: Країни ЄС не домовилися про обмеження ціни на російську нафту

Країни Євросоюзу не домовилися про лімітну ціну на нафту з росії. Ймовірно обговорення цього питання відкладено до узгодження ширшого пакету санкцій проти рф.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.
За даними видання, погодити граничні ціни на нафту не вдалося через позицію Угорщини, Кіпру та ще деяких членів ЄС. Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують нафту трубопроводом, хочуть гарантій, що запровадження ліміту не вплине на прокачку. Греція, Кіпр та Мальта, також можуть зажадати гарантій.
Міністри ЄС повинні досягти попередніх домовленостей щодо нового пакету санкцій 6 жовтня під час зустрічі у Празі. Очікується, тема цін на нафту буде однією з ключових.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.
- На фоні війни від російського палива США та ЄС відмовляються поетапно. У ЄС виділили пів року, щоб відмовитися від нафти, і до восьми місяців на відмову від нафтопродуктів. Поставки нафти трубопроводами під санкції поки не потрапили.