Юлія Тимошенко подала до суду на МЗС через дипломатичний паспорт

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та її колега-депутат Григорій Немиря подали позов до суду на Міністерство закордонних справ. Вони вимагають повернути їм дипломатичні паспорти.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на матеріали суду.

Депутатів позбавили паспортів ще влітку. Вони не повернули їх МЗС після повернення з робочої поїздки протягом 10 днів, як того вимагає законодавство.

Тепер вони через суд вимагають дипломатичні паспорти і просять скасувати норму, яка зобов’язує здавати паспорти в МЗС, коли нардепи не у відрядженні.

Тимошенко і Немиря поки цю ситуацію ніяк не коментували.