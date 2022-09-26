Молдова може позбавити громадянства тих, хто воюватиме на боці рф в Україні

Президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна може позбавити громадянства людей, які воюватимуть на боці росії в Україні.
Про це пише Reuters.
У невизнаному Придністровʼї проживає 200 тисяч людей з подвійним молдавсько-російським громадянством. На думку Санду, існує ризик, що деяких з цих людей мобілізує росія.
«Щоб цього не сталося, ми аналізуємо можливість застосування процесу позбавлення громадянства Молдови для тих людей [із російськими паспортами], які воюють на боці агресора. Ми також розглядаємо можливість посилення покарання громадян Молдови [без російських паспортів]..., які перебувають у лавах збройних сил агресора», — сказала президент Молдови.
За її словами, Молдова проводить консультації з москвою, щоб запобігти призову своїх громадян.
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