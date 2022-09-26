Луцький терорист Максим Кривош отримав 13 років вʼязниці. Він два роки тому захопив пасажирський автобус

Луцький міськрайонний суд призначив 13 років увʼязнення з конфіскацією майна Максиму Кривошу, який в липні 2020 року захопив у заручники 13 пасажирів автобуса.
Про це повідомляють «Волинські новини».
Кривошу вдалося взяти з собою на судове засідання мило. Під час оголошення вироку він кинув мило у судову залу і крикнув: «Помийте ваші життя цим тюремним милом».
Суд розглядав справу впродовж майже двох років. За цей час провели також судово-психіатричну експертизу, яка показала, що Кривош осудний.
- 21 липня 2020 року в Луцьку Кривош зі зброєю захопив автобус із 13 пасажирами. Він вимагав від високопосадовців записати відео, на якому вони називають себе «терористами в законі», а від президента — сказати на камеру: «Фільм «Земляни» 2005 року дивитися всім». Увечері того ж дня Зеленський виконав вимогу зловмисника і записав відеозвернення. Після затримання Кривоша президент видалив відео.