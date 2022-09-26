На Кубі відбувся референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів

У неділю, 25 вересня, на Кубі провели референдум з питань легалізації одностатевих шлюбів та всиновлення.

Про це повідомляє Reuters.

Кубинці голосували за зміни до Сімейного кодексу, зокрема легалізацію одностатевих шлюбів та цивільних союзів, усиновлення дітей для одностатевих пар, рівний розподіл домашніх прав та обовʼязків між чоловіками та жінками.

Президент Мігель Діас-Канель, який прийшов на виборчу дільницю з дружиною, сказав журналістам, що оновлений Сімейний кодекс прибере упередження та табу, які були вкорінені в кубинському суспільстві.

«Я очікую, що більшість населення проголосує за. Але незалежно від того, переможе «так» чи «ні»... народні дебати, які виникли, зробили внесок у наше суспільство», — сказав голова Куби.

Під час голосування не було незалежних зовнішніх спостерігачів, однак громадяни могли спостерігати за підрахунком голосів на своїх дільницях одразу після його закінчення.

«Цей кодекс робить усіх рівними», — зазначив один із учасників голосування, 73-річний пенсіонер з Гавани Хосе Антоніо Фернандес.

Цей рефередум стане першим у своєму роді після того, як у 2018 році влада Куби легалізувала мобільний інтернет. Це сприяло поширенню різноманітних поглядів. Також уряд запустив на телебаченні та радіо рекламу, щоб популяризувати різноманітність та інклюзивність у суспільстві.

Але місцеві консерватори, зокрема представники Римо-католицької церкви та євангелісти, заперечують легалізацію гей-шлюбів і скаржаться на те, що контроль над ЗМІ заглушив протилежні уряду погляди.