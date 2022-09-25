У Тихому океані виник новий острів. NASA сфотографувало його

У південно-західній частині Тихого океану виник новий острів. Він розташований на підводній горі Хоум-Риф у районі центральних островів Тонга.

Про це пише CNN.

Один із підводних вулканів прокинувся в цьому місці 10 вересня, викинувши лаву, пару та попіл. За 11 годин після того, як вулкан почав вивергатися, над поверхнею води з’явився новий острів. Агентство NASA сфотографувала його за допомогою супутників.

NASA

За даними NASA, новонароджений острів швидко зростає. Дослідники з Геологічної служби Тонга 14 вересня підрахували, що острів займає лише 4 000 квадратних метрів, але до 20 вересня його розмір збільшився до 24 000 квадратних метрів.

Острови, створені підводними вулканами, «часто недовговічні», кажуть у NASA. Але іноді такі острови можуть існувати роками або навіть десятиліттями.

За інформацією Геологічної служби Тонги, вулкан Хоум-Риф усе ще вивергався 23 вересня. Там рекомендували морякам задля безпеки відплисти за чотири кілометри від вулкану.