ЗСУ продовжують тримати Херсонщину під вогневим контролем

На південному фронті за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 266 вогневих завдань, зокрема посилили вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.

Також ЗСУ «послабили» ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, вразили місце розташування росгвардії в Херсоні та «подавили» один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

За даними оперативного командування «Південь», українські військові на півдні за добу знищили 57 окупантів та 30 одиниць техніки, серед яких дві гаубиці «Мста-Б», одна 122-мм самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», РСЗВ «Град», дві командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Також ЗСУ знищили три склади ворожих боєприпасів у Баштанському районі Миколаївщини та в Херсонському і Бериславському районах на Херсонщині.

Росіяни продовжують повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотників. ЗСУ збили два БПЛА типу «Орлан-10» в Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. У сусідньому Миколаївському районі знищили іранський дрон-камікадзе Shahed-136.