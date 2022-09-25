Росіяни випустили 10 ракет по Запоріжжю та селу на околиці. Удар вивів з ладу електропідстанцію

У ніч проти 25 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю та прилеглому селу. За попередньою інформацією, прилетіли близько 10 ракет.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Удари зафіксували одразу в декількох районах Запоріжжя та селі біля міста.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів міста знеструмлена електропідстанція. Наразі відомо про трьох поранених. Інформацію про постраждалих ще з’ясовують.

У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна та покрівлю.

Також ушкоджень зазнали заклади освіти та лікарня. На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи.

Голова ОВА закликав людей бути обережними та дотримуватися правил повітряної безпеки.