ССО: Росіяни перекинули своїх найманців до білорусі. Вони можуть влаштувати провокації на кордоні з Україною

До Мінська прибули найманці російської приватної військової компанії «Ліга». Вони можуть влаштувати диверсії в білоруських містах або провокації на кордоні з Україною.

Про це пише Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

«20 вересня до Мінська прибули найманці ПВК «Ліга», які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні. За інформацією ЦНС, отриманою від білоруського підпілля, до Мінська прибули 130 найманців ПВК «Ліга» з особистою зброєю та боєприпасами», — йдеться в повідомленні.

Уже 22 вересня на територію охоронного підприємства «ГардСервіс», де базуються найманці, привезли 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

«Зауважимо, що «ГардСервіс» не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі та створено спеціальним указом олександра лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців», — зазначають у Центрі національного спротиву.

Українські військові очікують, що росіяни можуть влаштувати диверсії в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін.