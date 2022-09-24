«Маріупольського м’ясника» Михайла Мізінцева призначили відповідальним за забезпечення військ росії

Російського генерал-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили заступником міністра оборони рф, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення військ.
Про це повідомляє міноборони росії.
Мізінцев замінив на посаді генерала Дмитра Булгакова, який нібито перейшов на іншу роботу, але на яку саме — у відомстві не вказали.
- Мізінцев раніше обіймав посаду начальника центру управління обороною рф. Він керував операцією в Сирії, а пізніше облогою і бомбардуваннями Маріуполя, за що отримав від західних ЗМІ прізвисько «маріупольський м’ясник».
- Його призначення збіглося в часі з мобілізацією в росії. Ймовірно, він буде відповідати за забезпечення мобілізованих перед відправкою на війну проти України.