СБУ встановила особу командира, який віддавав накази катувати українців у Херсоні

Служба безпеки України встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у Херсоні. Це заступник начальника управління росгвардії по Ростовській області полковник поліції Олександр Науменко із позивним «Альфа».

За його наказом затримували людей, катували їх і грабували майно цивільних. Він також відповідальний за розгін мітингів на початку окупації. За його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їхні місця дислокації.

Йому оголошено про підозру в порушенні звичаїв війни (ч. 1 ст. 438).