Голова Луганської ОВА пояснив, навіщо Зеленський створив 20 військових адміністрацій в окупованій області

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що створення 20 військових адміністрацій на окупованій Луганщині потрібно, щоб мати змогу швидко приймати рішення в разі деокупації населених пунктів.

Про це пише «Радіо Свобода».

За приклад він навів деокуповану Харківщину, де проблем «набагато більше, ніж здається», але деякі з них можна вирішити швидше ніж за добу.

«У разі деокупації це дозволить начальнику території практично миттєво приймати рішення. До прикладу, для виділення коштів не потрібно буде шукати депутатів місцевих рад, багато з яких стали колаборантами або просто втекли на росію», — пояснив Гайдай.

Указ Зеленського він назвав екстреним заходом порятунку, який дозволить вирішувати багато критичних питань одразу на місці.