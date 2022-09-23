МАГАТЕ планує збільшити кількість своїх спостерігачів на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) планує збільшити кількість своїх спостерігачів на окупованій Запорізькій АЕС. Після першої місії на ЗАЕС там лишилися кілька людей.

Про це розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, пише пресслужба уряду.

«Своїми діями на Запорізькій АЕС росія поставила всю Європу на межу ядерної катастрофи. Безпека наших ядерних обʼєктів — це один із ключових викликів для всіх у світі. Це питання в ООН ми обговорювали з президентом Франції, премʼєрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини та Індії, із керівництвом ЄС, а також з головою МАГАТЕ, паном Гроссі. Усі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи обʼєкта. Як один із кроків у цьому напрямку МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції», — підкреслив він.

За його словами, Україна наразі працює над організацією міжнародних місій ООН і Євросоюзу на Запорізьку АЕС. Також українська сторона наполягає на виведенні російських військ із ЗАЕС та Енергодару, щоб створити 30-кілометрову зону безпеки.