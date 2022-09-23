Меру Білої Церкви повідомили про підозру через збитки бюджету на майже 9 мільйонів гривень

Міському голові Білої Церкви Київської області Геннадію Дикому повідомили про підозру у завданні збитків на понад 8,7 мільйона гривень.

Про це Національне антикорупційне бюро повідомило 23 вересня, а прізвище «Бабелю» назвало джерело у правоохоронних органах.

У справі ідеться про купівлю недобудови коштом місцевого бюджету за завищеною ціною. Геннадію Дикому інкримінують зловживання владою та підроблення документів. Про підозру також повідомили ще двом учасникам корупційної схеми: власнику нерухомості та оцінювачу. Оскільки місцеперебування власника недобудови невідоме, про підозру йому повідомили заочно.

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У 2018 році власник недобудови запропонував міському голові придбати цю нерухомість для потреб міста за 24 мільйони гривень, що суттєво перевищувало цінові пропозиції на той момент. Мер, за даними слідства, усвідомлював реалії, але погодився на пропозицію.

Для того щоб втілити її в життя, потрібно було підробити звіт про оцінку майна та ввести в оману профільні комісії міськради та її депутатів, аби вони проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів на купівлю недобудови. Прокурори в рамках слідства провели експертизу, яка встановила незаконну переплату на понад 8,73 мільйона гривень.