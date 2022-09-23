СБУ розслідує 1,6 тисячі справ проти колаборантів

Служба безпеки України розслідує 1 600 кримінальних проваджень, які стосуються колаборантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Матеріали з доказами проти 420 підозрюваних уже перебувають у судах. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, із 24 лютого слідчі розслідували 32 тисячі кримінальних проваджень. Більшість із них стосується звірств окупантів і порушень законів та звичаїв війни.

Крім того, Служба безпеки має у своєму розпорядженні списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. «СБУ нагадує, що злочини проти основ національної державності не мають строку давності, тому кожен винний рано чи пізно відповідатиме за законом», — резюмував Дехтяренко.