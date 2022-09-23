Зеленський озвучив добові втрати ЗСУ у війні проти росії

Щодня у війні проти росії Україна втрачає приблизно 50 воїнів. Водночас від початку повномасштабного вторгнення українських героїв загинуло впʼятеро менше, ніж окупантів.

Про це Володимир Зеленський розповів у програмі Face а Zelensky.

«У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних лишаються на цій території. Загалом на війні загинуло в пʼять разів менше українських воїнів, аніж російських», — заявив президент.

За словами Зеленського, він отримує дані щодо втрат ЗСУ, однак із цифрами важливо бути обережними, адже йдеться про людські життя.

«Позиція наших військових — не називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Головне питання — це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними із цифрами, тому що ідеться про людські життя», — додає президент.