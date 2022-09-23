В Україні зросла кількість дітей, поранених унаслідок війни

В Україні станом на ранок 23 вересня кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної війни, зросла до 771. Напередодні було 767 поранених дітей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Кількість загиблих дітей залишилася незмінною — 391.

«22 вересня внаслідок обстрілу ворогом Торецька Донецької області поранено 15-річну дівчину. 22 вересня внаслідок обстрілу окупантами Куп’янська Харківської області поранено двоє дітей віком 7 і 13 років. 21 вересня через обстріл Куп’янська зазнав поранення 13-річний хлопчик», — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора також повідомили, що через російські бомбардування й обстріли пошкоджено 2 500 закладів освіти, з них 289 — зруйновано повністю.