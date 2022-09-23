У Чорногорії президент запропонував розпустити парламент, а депутати ініціювали його імпічмент

У Чорногорії після вотуму недовіри урядові Дрітана Абазовича поглибилася політична криза. Більшість представників чорногорського парламенту упродовж 30 днів не змогли сформувати новий уряд.

Відтак президент Міло Джуканович, посилаючись на конституцію, запропонував розпустити чинний парламент і призначити дострокові вибори. Самі ж депутати вбачають у такій пропозиції порушення конституції, а тому 41 із 80 парламентарів ініціювали імпічмент Міло Джукановича.

Його звинувачують у порушенні статті 95 параграфа 5 конституції країни — він не запросив усі парламентські партії на консультації щодо кандидатури майбутнього премʼєр-міністра.

За законом у разі суперечки між главою держави й парламентом останнє слово — за конституційним судом. Проте ситуацію ускладнює факт, що вищий суд у країні не має достатньої кількості суддів для ухвалення рішень. Декілька суддів пішли на пенсію, а парламент у минулому не дійшов згоди щодо обрання нових.

Нинішня більшість від грудня 2020 року сформувала два уряди. Вони не керували тривалий час через розбіжності між партіями коаліції.