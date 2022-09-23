Генштаб: У Сватовому поранили російського генерал-майора

У результаті ударів ЗСУ в районі Сватового отримав поранення командир 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії рф генерал-майор Цоков.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Ось його фото з Вікіпедії.

Пораненого евакуювали 20 вересня.

У Генштабі зазначають, що від 19 по 20 вересня до військового шпиталю в Ростові-на-Дону доставили 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, там готуються прийняти ще 200 тіл найближчим часом.