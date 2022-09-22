Україна не може розслідувати російські злочини проти людяності, адже вони досі не прописані в Кримінальному кодексі

Правоохоронні органи України не мають можливості розслідувати злочини проти людяності, скоєні росією, оскільки вони досі не прописані в Кримінальному кодексі.

Про це «Бабелю» повідомила директор департаменту взаємодії з Нацполіцією Вікторія Мозгова на полях конференції «Відповідальність росії за злочини в Україні: інституції, процедури і роль юристів. МКС та міжнародний спецтрибунал».

«На жаль, Україна ніколи не думала, що на її території можуть вчиняється такі злочини. І на сьогодні це проблема, бо ми бачимо, як вчиняються такі злочини, але ми не можемо їх розслідувати», — розповіла Вікторія Мозгова.