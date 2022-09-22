Axios: Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про співпрацю росіян із Іраном

Україна попросила Ізраїль поділитися будь-якими розвідувальними даними про співпрацю росії та Ірану. Останнім часом на фронті росіяни активно використовують іранські дрони-камікадзе, які створюють серйозні проблеми для української армії.

Про це пише Axios.

Ізраїльська дипломатка Симона Гальперін, яка займається справами росії та України, відвідала Київ разом із з послом Ізраїлю 7 вересня. Вони зустрілися зі спецпредставником України на Близькому Сході Максимом Субхом.

Субх сказав, що Україна хоче створити «діалоговий канал» з Ізраїлем з питань Близького Сходу, щоб обмінюватися інформацією та розвідданими та координувати позиції. Він додав, що це особливо важливо у звʼязку зі зростанням військової співпраці між Іраном та росією. Український дипломат наголосив, що Україна виступає проти скасування санкцій щодо Ірану у разі підписання ядерної угоди, заявивши, що це дозволить розширити військову співпрацю між Тегераном та москвою.

Також Субх сказав ізраїльським дипломатам, що Україна очікує, що Ізраїль займе набагато чіткішу позицію щодо російської агресії та недвозначно підтримає Україну, чого Ізраїль уникає через свої власні відносини з росією. Він заявив, що його країна хоче, щоб Ізраїль надав військову допомогу прямо чи опосередковано через треті сторони та приєднався до міжнародних санкцій проти москви, включаючи санкції проти окремих осіб.

Високопоставлений український чиновник підтвердив, що Гальперін зустрічалася із Субхом, який попросив розвіддані про участь Ірану у війні — переважно про іранські безпілотники.

«Ізраїльтяни надали нам деяку інформацію, але нам потрібно набагато більше», — сказав чиновник.