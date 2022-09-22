Ексочільник КСУ Тупицький, «слуга народу» і дружина Мураєва. Хто з VIP-біженців живе у Відні

Журналіст УП Михайло Ткач під час зйомки розслідування «Віденська тероборона» зафіксував у столиці Австрії VIP-біженців, серед яких:

колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький;

народний депутат Андрій Холодов («Слуга народу»);

дружина проросійського політика Євгена Мураєва.

Тупицький каже, що виїхав з України, бо у нього вагітна дружина і він не підлягає мобілізації. За інформацією журналістів, Тупицький офіційно не перетинав держкордон, хоча сам суддя запевняє про перетин українсько-угорського кордону.

Нардеп Холодов визнав, що пропустив засідання Верховної Ради, але причину свого приїзду в Австрію так і не пояснив. Після цього він опублікував у Facebook фото з представником одного з австрійських благодійних фондів.

У розслідуванні також показано, як дружина Мураєва припаркувалася в недозволеному місці у Відні, чим перекрила рух для інших автомобілів, і пішла на шопінг. Самого депутата журналісти не зафіксували, але припускають, що він також перебуває у Відні з усією родиною.