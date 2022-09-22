СБУ оголосила підозру столичному блогеру в дискредитації Збройних сил

Служба безпеки України оголосив підозру київському блогеру у дискредитації Збройних Сил.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. «У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів», — зазначає СБУ.

Контент підозрюваного широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки ефірів та фейкових «новин» про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за оприлюднення публікацій на підтримку Сил оборони.

Зараз йому повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

СБУ не називає імені підозрюваного, але за даними ЗМІ, мова йде про засновника ресурсу dtp.kiev.ua Влада Антонова.