ДПСУ: В Україні обмежили виїзд за кордон студентам іноземних вишів

В Україні з 14 вересня чоловікам, які вступили в іноземні виші, обмежили виїзд за кордон. Причиною цьому стало численне підроблення документів.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає LIGA.Life.

Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Проте останнім часом почались масові підробки документів.

За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підробні документи про навчання у закордонних навчальних закладах.