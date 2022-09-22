«За останні 24 години це третя атака на місто». У Запоріжжі від ракетного удару загинула людина, пʼятеро травмовані

Російські військові від початку доби вже утретє випустили по Запоріжжю ракети С-300. Одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Під удар потрапили парк у центрі міста, телевежа і обʼєкт енергетичної інфраструктури.

«Обʼєкт зазнав значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік. Ще один «приліт» — у телевізійну вежу. Вороги готуються до своєї пропагандистської інформаційної кампанії», — написав він.

Через удар по інфраструктурному обʼєкту на деякий час довелося вимкнути резервний генератор, зокрема і в обласній лікарні.

«За останні 24 години це вже третя атака на місто. Після ракетного удару близько 7 ранку 21 вересня по обʼєкту інфраструктури російська армія вдарила по Запоріжжю і вдень. Були влучання в три райони міста, поранень зазнали троє людей. Бʼють росіяни переважно по обʼєктах інфраструктури», — наголосив Олександр Старух.