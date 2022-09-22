Французький актор Ален Делон підтримав українців у війні проти росії. Він візьме інтервʼю у Володимира Зеленського

Французький актор Ален Делон висловив свою підтримку українському народу у війні проти росії. Також він анонсував інтервʼю з президентом України Володимиром Зеленським — воно має відбутися 23 вересня.
Про це повідомляє телеканал BFMTV.
Востаннє Делон зʼявлявся на публіці у 2021 році. Цього тижня він знов виступив перед камерами, щоб підтвердити свою підтримку українцям у боротьбі проти рф.
Актор сказав, що його глибоко засмутило і зворушило те, що зараз відбувається в Україні, тому він вболіває за українців.
86-річний актор також брав участь у спеціальній програмі про українського поета Тараса Шевченка — він прочитав кілька рядків вірша в ефірі.
- У березні 2022 року син Алена Делона Ентоні сказав в інтервʼю французькій телерадіокомпанії RTL, що батько попросив його допомогти з евтаназією і що він погодився бути поруч із татом в останні хвилини його життя.
- У 2021 році Ален Делон також зізнався, що хоче зняти «останній фільм». «Я хочу зняти фільм, і особливо свій останній фільм. Той, який залишиться назавжди. Я виграв, мені більше нічого робити», — сказав актор.