У Карпатах намело 80 см снігу — рятувальники зафіксували перше сходження лавини

У Карпатах вже намело до 80 см снігу, а рятувальники зафіксували перше сходження лавини у вересні.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м, сніг. Вітер західний 7—8 м/с. Температура повітря -3 °С.

«Такого ще не було, аби у вересні в українських Карпатах зійшла лавина», — наголошує Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Водночас ДСНС додає, що снігові намети місцями сягають 80 см.

«Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Утримайтеся від виходів у високогірʼя у найближчі дні», — просять рятувальники.