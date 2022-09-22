На Харківщині комунальники та рятувальник підірвалися на міні. Одна людина загинула

Неподалік села Гракове у Харківській області під час ремонтних робіт двоє співробітників «Харківобленерго» та співробітник ДСНС підірвалися на міні. Одна людина загинула, двоє перебувають у лікарні з пораненнями.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також росіяни обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Купʼянський та Харківський райони області. Снаряди пошкодили житлові будинки та господарські споруди. У Чугуївському районі ракета пошкодила верхній шлюз Печенізької дамби, але загрози прориву немає.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Купʼянському районі поранені пʼятеро людей, зокрема 13-річний хлопчик. Він у важкому стані. У Харківському районі поранення отримала одна людина.